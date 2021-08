Am Mittwochnachmittag war Schlüsselübergabe für das neue Kloster-Hospiz in Schwäbisch Gmünd. Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit ist das rund viereinhalb Millionen Euro teure Gebäude für die Betreuung schwerstkranker Menschen in ihrer letzten Lebensphase fertiggestellt.

Das Hospiz ist Teil des Klosters der Franziskanerinnen der ewigen Anbetung. Für den Bau in Hanglage am Rand der Gmünder Innenstadt wurden zwei Schwesternhäuser abgerissen. Ab Herbst sollen hier bis zu acht Menschen in den letzten Wochen und Monaten ihres Lebens höchstmögliche Lebensqualität bei größtmöglicher Selbstbestimmung erfahren, teilen die Franziskanerinnen mit. Das Gebäude erlaubt den Bewohnerinnen und Bewohnern vom Bett aus durch Gauben den Blick zum Himmel. Auch können alle Pflegebetten auf den Balkon geschoben werden. Offiziell eingeweiht wird das Kloster-Hospiz am 22. August.