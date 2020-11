per Mail teilen

Patienten am Klinikum Heidenheim dürfen ab sofort nur noch in Ausnahmefällen besucht werden. Erlaubt sind unter anderem Besuche bei kranken Kindern oder sterbenden Patienten. Das Klinikum will mit den verschärften Regeln Patienten und Mitarbeitende vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen.