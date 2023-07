Krankenhäuser im Ostalbkreis: künftig ein Zentralklinikum

Die Krankenhaus-Landschaft im Ostalbkreis wird sich verändern. Der Kreistag hat sich am Dienstag für das Modell mit einem Zentralklinikum und mehreren kleinen Kliniken entschieden.

Die Grundsatzentscheidung ist gefallen: Im Ostalbkreis soll es künftig ein Zentralklinikum sowie zwei Krankenhäuser zur Grundversorgung und ein Gesundheitszentrum geben. Das hat der Kreistag am Dienstag beschlossen.

Klare Mehrheit für Zentralklinikum

Die Entscheidung fiel mit klarer Mehrheit - mit nur einer Gegenstimme und einer Enthaltung. Demnach soll nun der Plan weiterfolgt werden, eine zentrale Klinik als großen Regionalversorger einzurichten. Dafür soll ein gut erreichbarer Standort im Raum Aalen-Essingen gesucht werden.

Basis-Krankenhäuser in Mutlangen und Ellwangen, Zentrum in Bopfingen

Die Krankenhäuser in Mutlangen und Ellwangen werden demnach Grund- und Basisversorger, unter anderem mit Altersmedizin und ambulanten Operationen, Mutlangen auch weiterhin mit einer Geburtshilfe, Ellwangen mit einer Fachklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. In Bopfingen soll ein ambulantes Gesundheitszentrum entstehen. Das Modell mit zwei starken Kliniken, der Stauferklinik in Mutlangen und dem Ostalbklinikum in Aalen, ist damit vom Tisch.