Das Seelsorge-Team der Universitätsklinik Ulm hat bei Stationsbesuchen die Weihnachtsbotschaft überbracht und mit Patienten, Angehörigen und Pflegekräften über deren Situation gesprochen und Trost gespendet.

Die Seelsorgerinnen und Seelsorger besuchen die Menschen auf den Stationen. An der Uniklinik Ulm waren die Klinikseelsorger an Heiligabend in verteilten Kleingruppen auf vielen Stationen unterwegs. Richard Münst sprach dabei auch mit Mitarbeitenden.

""Corona-Demos sind Schlag in die Magengrube"

Seit Beginn der Pandemie ist der katholische Seelsorger Richard Münst regelmäßig auf der Intensivstation der Uniklinik Ulm. Dort startete er seinen Weihnachtsrundgang und erzählte anschließend im Interview mit dem SWR Ulm seine Eindrücke in der Uniklinik an diesen Feiertagen. (Interview ohne Untertitel - bitte Ton einschalten, Anm. der Red.)

Die Klinikseelsorge im Land finden Sie auf der Homepages der Krankenhäuser. Hier die der Uniklinik Ulm:

https://www.uniklinik-ulm.de/patienten-besucher/ihren-aufenthalt-planen/hilfe-und-beratung/klinikseelsorge.html