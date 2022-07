Klinik für Integrative Medizin feiert Jubiläum

Die Klinik für Integrative Medizin am Klinikum Heidenheim feiert am Freitagnachmittag ihr 75-jähriges Jubiläum. Die Festrede wird der baden-württembergische Gesundheits- und Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) halten, erwartet werden unter anderem auch SPD-Landes- und Fraktionsvorsitzender Andreas Stoch und der Grünen-Landtagsabgeordnete Martin Grath. Die Klinik für Integrative Medizin Heidenheim ist nach eigenen Angaben eine der ältesten naturheilkundlichen Kliniken in Deutschland, die in einem konventionellen Krankenhaus angesiedelt ist. Sie verbindet Hightech-Medizin mit bewährten Methoden der Alternativmedizin.