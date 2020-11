Der Chef der Intensivmedizin am Klinikum Heidenheim, Professor Alexander Brinkmann, rechnet in den kommenden zwei Wochen mit der Spitze von Corona-Erkrankten. Das sagte Brinkmann am Mittwoch dem SWR.

Eine Überlastung der Intensivmedizin in den Krankenhäusern der Region befürchtet er nicht, auch wenn die zweite Corona-Welle deutlich "akzentuierter" sei als im Frühjahr, so Brinkmann. Dennoch sollte man weiterhin vorsichtig sein. Die einzige Möglichkeit, die "Dinge einigermaßen in Grenzen zu halten", sei, die Kontakte weiter zu reduzieren, so Professor Brinkmann. Ein Mensch auf der Intensivstation Aktuell werde in Heidenheim ein Mensch mit Covid-19 auf der Intensivstation behandelt. Auf die Frage nach einer möglichen Überlastung zeigte sich Brinkmann noch "sehr entspannt". Den besonderen Schutz von Risikogruppen hält er für notwendig. Wörtlich sagte der Chef der Intensivmedizin in Heidenheim: "Ich meine, wenn wir uns die Todesfälle angucken, dann muss man einfach sagen, dass die Altersklasse oberhalb des 70. Lebensjahres die Altersklasse ist, die ungefähr 70 bis 80 Prozent der Todesfälle ausmacht. " "Die Unvernunft des Menschen ist unwägbar groß" Prof. Alexander Brinkmann, Chef der Intensivmedizin im Klinikum Heidenheim Sich bei der Prävention aber ausschließlich auf diese Altersklasse zu konzentrieren, hält Brinkmann für schwierig. Das werde der Problematik nicht gerecht, so der Intensivmediziner. Weil: Die Verteiler dieses Virus, die würden sich in allen Altersklassen befinden. Brinkmann sagte im Interview: "Ich glaube, wichtig ist, man sollte seinen Gegner respektieren und nicht unterschätzen. Das Virus kann etwas und die Unvernunft des Menschen ist doch -ich möchte mal sagen- unwägbar groß."