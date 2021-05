Die Ortsgruppe der Klimaliste Baden-Württemberg in Heidenheim ist gegen die geplante Seilbahn auf den Schlossberg. Laut "Heidenheimer Zeitung" will die Gruppe die rund 30 Millionen Euro lieber für öffentliche Gebäude und Sportstätten ausgeben, um die Stadt in der Zukunft klimaneutral zu machen. In einer Seilbahn werde kein Ersatz für eine Buslinie durch die Stadt gesehen. Stattdessen solle die Radinfrastruktur zum Wohngebiet Reutenen verbessert werden, heißt es.