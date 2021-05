Bei dem kommunalen Klimakongress in Ulm verzeichnet das Umweltministerium einen Anmelderekord. Es seien mehr als doppelt so viele Menschen angemeldet wie in den Vorjahren.

Laut Umweltministerium haben sich mehr als 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet. Das Thema Klimaschutz sei demnach in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Klimaschutz sei für Kommunen ein wesentlicher Standortfaktor für die Zukunft sowie für die Menschen ein Qualitätskriterium des Wohnorts. Plattform zum Thema Klimaschutz Zwei Tage lang können Interessierte sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Wirtschaft über Themen wie nachhaltige Mobilität und Energiemanagement diskutieren. Der kommunale Klimakongress Baden-Württemberg ist als eine Plattform für den gegenseitigen Austausch und zur Inspiration gedacht. Ziel sei es, gute Ideen zu verbreiten und dass diese nachgeahmt werden. Der Kongress findet aufgrund der Corona-Pandemie dieses Jahr digital statt und wird teilweise aus dem Ulmer Stadthaus gestreamt. Auch Umweltministerin Thekla Walker zu Gast Video herunterladen (1,7 MB | MP4) Für die neue baden-württembergische Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) ist der kommunale Klimakongress ihr erster größerer Auftritt in der Öffentlichkeit - und auch ein wichtiger. Sie selbst bezeichnet sich als Klimaschutz-Ministerin. "Wenn wir wirklich die Treibhausgase reduzieren wollen, dann brauchen wir alle Kräfte, die dazu beitragen", sagte Walker dem SWR. Große Verantwortung sieht sie bei den Kommunen. Etwa beim Thema Heizen. "Hier gibt es noch Potenziale auf erneuerbare, regenerative Energien umzustellen", erläuterte die Grünen-Politikerin. Der Ulmer Oberbürgermeister Gunther Czisch (CDU) sieht im Klimakongress die Chance, "über den Tellerrand hinauszuschauen". Man dürfe nicht nur auf das Ziel, den CO2-Ausstoß zu verringern schauen, sondern müsse auch technologisch weiterdenken. Für Ulm sei die Wahl als Veranstaltungsort eine Anerkennung. "Wir wurden ausgewählt, weil wir viel zu bieten haben", sagt Czisch. Dezentrale Quartiere in Ulm - Beispiel neuer Weinberg Am neuen Weinberg in Ulm wird Klimapolitik in die Praxis umgesetzt: Es gibt eine Photovoltaik-Pflicht, Glasfaser-Versorgung. Dort werde auch laut Oberbürgermeister Gunter Czisch über Energiespeicher nachgedacht. SWR Annette Schmidt Ulm erprobe zum Beispiel dezentrale Quartiere. Etwa am neuen Weinberg werde seit einigen Jahren geschaut, wie ein Quartier neue Technologien in der Praxis anwenden kann. "Dort gibt es die Photovoltaik-Pflicht, es gibt Glasfaser bis in die Wohnung, dort wird über Energiespeicher nachgedacht", erläutert Czisch. Bei dem kommunalen Klimakongress geht es außerdem um die Donau-Region. Neben OB Czisch als Vertreter der Donaustadt Ulm nimmt auch die Vizebürgermeisterin von Budapest, Kata Tüttő, an dem Kongress teil. Czisch hofft darauf, die Vernetzung weiter voranzutreiben. Der kommunale Klimakongress findet im Zwei-Jahres-Turnus statt. 2019 war Heidelberg Austragungsort.