Klimaaktivisten seilen sich von Brücke in Ulm ab

Zwei Klimaaktivisten haben sich am Sonntagvormittag von einer Brücke am Ulmer Eichenhang abgeseilt. Damit wollten sie auf die Notwendigkeit einer Mobilitäts- und Energiewende aufmerksam machen.

Die Klimaaktivisten fordern einen autofreien Sonntag. Während ihrer Aktion hat die Polizei die B19 am Ulmer Eichenhang gesperrt. SWR Hendrik Zorn

Kern der Forderung der Aktivisten ist ein autofreier Sonntag. Dies diene nicht nur der Umwelt, sondern sei auch eine Maßnahme gegen den Krieg in der Ukraine. Putins Rüstungsindustrie werde von Deutschlands Rohölimporten mitfinanziert, so die Aktivisten. "Weniger Emissionen und Unfälle eingerechnet, könnten wir mit einem autofreien Sonntag also in vielfacher Hinsicht Leben retten", hieß es in einer Stellungnahme. Während der Abseilaktion wurde die B19 von der Polizei gesperrt.