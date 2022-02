Klimaaktivisten besetzen Bäume bei Ulmer Uniklinik

Klimaaktivisten haben am Montag an der Uniklinik Ulm Bäume besetzt, um deren geplante Fällung zu verhindern. Die Uniklinik will dort ein neues Bettenlager bauen und sieht keine Alternative.

Am Ulmer Eselsberg haben am Montagmorgen Klima-Aktivisten Bäume in einem Waldstück neben der Uniklinik Ulm besetzt. Sie wollen damit nach eigenen Angaben gegen die geplante Rodung von 150-jährigen Eichen protestieren. Die jungen Erwachsenen und Jugendlichen stiegen mit Klettergurten in die Bäume und begannen dort, provisorische Plattformen zu errichten. Die Bäume sollen einem neuen Bettenhaus der Klinik weichen. Die Aktivisten begründen ihre Aktion damit, dass die Stadt Ulm zuvor alle alternativen Bauvorschläge der Klinik abgelehnt habe, so auch einen Neubau auf einem Parkplatz.

In dem Waldstück an der Uniklinik Ulm (im Hintergrund) will die Uniklinik ein neues Bettenhaus für die Klinik bauen. Mit ihrer Protestaktion wollen die jungen Klimaaktivisten das verhindern. SWR Hannah Schulze

Ulmer Baubürgermeister: Fällung "schweren Herzens" beschlossen

Der Ulmer Baubürgermeister Tim von Winning sagte am Montagmittag dem SWR, die Stadt zusammen mit der Uniklinik viele "schonendere Eingriffe" geprüft, diese aber wegen zu erwartender Nachteile für bestehende Patientenzimmer verworfen. Nun habe sich die Stadt "schweren Herzens" dazu entschieden, fünf bis sieben Eichen zu fällen, so von Winning. Es handele sich dabei um einen demokratisch legitimierten Prozess. Die Stadt Ulm sei zudem dazu gesetzlich verpflichtet "diesen Eingriff in die Baumstruktur" an anderer Stelle wieder auszugleichen.

Aktivisten: "Stadt will offenbar Fakten schaffen"

Die Aktivistinnen und Aktivisten hatten am Samstagabend Markierungen an Bäumen entdeckt, die auf die Fällung hindeuten. Die Stadt wolle offenbar Fakten schaffen, so die Befürchtung der jungen Leute. Sie wollen dort auf provisorischen Plattformen so lange ausharren, bis die Stadtverwaltung die geplante Rodung aufgibt, erklärte die Sprecherin der Aktivistengruppe, Charlie Kiehne. Bis zum 1. März, dem Ende der Rodungszeit, wollen die Aktivisten laut Kiehne ausharren.

"Es kann nicht sein, dass in Zeiten der Klimakrise Bäume gefällt werden. Jeder Baum zählt."

Bauherr ist die Uniklinik

Das Grundstück, auf dem die Eichen stehen, gehört dem Land Baden-Württemberg. "Hausherr ist in diesem Fall das Land", das unter anderem auch "eine Räumung seines Eigentums durch die Polizei veranlassen könnte", so die Stadt Ulm auf SWR-Anfrage. Auch wenn die Klimaaktivisten sich mit ihrer Kritik an die Stadt wenden, so ist die in diesem Fall nur eine Genehmigungsbehörde. Bauherr ist die Uniklinik und die hat sich bislang noch nicht dazu geäußert.