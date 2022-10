Klimaaktivisten protestieren gegen das Fällen von Bäumen an Uniklinik

per Mail teilen

Junge Klimaaktivisten haben erneut ein Waldstück nahe der Universitätsklinik auf dem Eselsberg in Ulm besetzt. Sie wollen verhindern, dass mehrere Bäume für einen Übergangsbau gefällt werden.

Zum zweiten Mal besetzen Aktivisten Bäume nahe der Universitätsklinik in Ulm. Sie wollen das Fällen verhindern. An der Stelle soll während der Sanierung des Bettenhauses der Medizinischen Klinik ein fünfstöckiger Ersatzbau entstehen. Im Februar hatten Aktivisten schon einmal für mehrere Tage und Nächte in den Bäumen gelebt und gegen die Rodung demonstriert.

Klimaaktivsten wehren sich gegen Rodung alter Bäume

"Erholung statt Rodung" steht nun seit Dienstag auf einem weißen Transparent, dass die fünf Klimaaktivisten zwischen den Bäumen in dem kleinen Waldstück aufgehängt haben. In etwa 20 Metern Höhe haben sie ein provisorisches Baumhaus mit einem Dach aus Planen errichtet, in dem sie übernachten werden.

Denn auch wenn es nur wenige Eichen sind, so sind sie doch über 150 Jahre alt und schützenswert, begründet die 20-jährige Aktivistin Charlie Kiehne die Aktion. Eine Alternative zur Rodung wäre die ursprüngliche Idee, den nahegelegenen Parkplatz zu bebauen.

Interimsbau an der Uniklinik soll Jahrzehnte Bestand haben

Von diesem Plan rückte man ab. Die Uniklinik, das Land und die Stadt haben sich auf eine inzwischen genehmigte Variante geeinigt, die laut einer Mitteilung der Uniklinik aus dem Februar dieses Jahres für mehrere Jahrzehnte Bestand haben soll. In dem Interimsbau in Modulbauweise sollen nicht nur Krebs-Patienten untergebracht werden. Hier sollen auch eine Tumor-Forschung und die Krankenhauslogistik unterkommen.

Klima-Aktivisten haben seit vergangener Nacht erneut einen Eichenwald an der Uniklinik Ulm besetzt. Die Aktionen kommen offenbar nicht bei jedem gut an. SWR Maja Nötzel

Der Protest der Klimaaktivisten richtet sich nicht gegen den Bau an sich, sondern gegen den Standort und insbesondere die Informationspolitik der Stadt Ulm, die die Öffentlichkeit nicht oder nur unzureichend über das Bauvorhaben informiert habe.

Die Klimaaktivisten wollen so lange bleiben, wie es nötig ist, sagte der 19- Jährige Samuel Bosch, das könne bis zum Ende der Rodungszeit bedeuten. Ob die Besetzung des Waldes bei der Uniklinik den genehmigten Bau verzögert, ob sich dadurch auch die geplanten Sanierungsmaßnahmen verschieben - dazu hat die Uniklinik auf SWR Anfrage eine Stellungnahme angekündigt.