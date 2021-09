Polizei bewertet geplante Kletteraktion am Ulmer Münster als Straftat

Ein Banner in 70 Metern Höhe am Ulmer Münster: Klimaaktivisten wollen nach eigenen Angaben am Mittwoch die Münsterfassade hochklettern und ein Plakat anbringen. Polizei und Münstergemeinde wollen dagegen vorgehen.

Umweltaktivisten planen Kletteraktion an der Münsterfassade (Archivbild). SWR Carola Kührig

Die Gruppe, die am Mittwoch an der Fassade des Ulmer Münsters hochklettern will, gehört nach eigenen Angaben zum Umfeld des sogenannten Ravensburger Klimacamps, auch eine Frau aus Ulm ist dabei. Das Polizeipräsidium Ulm ist nach eigenen Angaben über die angekündigte Aktion informiert. Sie will in Zusammenarbeit mit der Münstergemeinde geeignete Maßnahmen besprechen und Vorkehrungen treffen.

"Aufgabe der Polizei ist es, eine angekündigte Straftat zu verhindern. Hier ist ein Hausfriedensbruch angekündigt".

Die Klimaaktivistinnen und -aktivisten wollen am Mittwochmorgen die Münsterfassade hochklettern und dort ein 60 Quadratmeter großes Banner mit Kritik an den Unionsparteien anbringen.

Dekan und Polizei wollen gegen Aktion vorgehen

Der Ulmer Münsterdekan Ernst-Wilhelm Gohl hatte über die Presse von der Aktion erfahren. Er sei sprachlos, erklärte er dem SWR. Die Polizei habe ihn bereits kontaktiert. Gemeinsam wolle man gegen die Kletterer vorgehen. "Wir sehen das als Eindringen auf ein Privatgrundstück", so Gohl. Er geht davon aus, dass die Aktion nicht stattfinden wird.

Das Vorhaben würde vermitteln, dass man einfach am Münster gefahrlos hoch- und runterklettern könne. Der Münsterdekan fürchtet, dass es Nachahmer geben könnte. Außerdem hat er für den politischen Hintergrund der Aktion kein Verständnis. Im SWR sagte Gohl: "Ich finde wichtig, dass sich Kirche nicht parteipolitisch instrumentalisieren lässt".

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Klimacamp

Ein Mitglied der Gruppe war laut Mitteilung unter anderem an der Besetzung des Brandenburger Tors Ende August in Berlin beteiligt. Die Staatsanwaltschaft Ravensburg ermittelt zudem wegen einer weiteren Demonstration der Klimaaktivisten mit illegaler Baumbesetzung im Mai dieses Jahres.

Die Kletterer bezeichnen sich selbst als erfahren. Wie ein Sprecher der Aktivisten dem SWR bestätigte, halte die Gruppe bislang an ihrem Plan fest, am Ulmer Münster hochzuklettern. Die Polizei will das laut Mitteilung unter anderem durch erhöhte Präsenz verhindern. Das gelte nicht nur für den Mittwoch. Die Lage werde jeden Tag neu bewertet, erklärte eine Sprecherin: "Oberstes Ziel ist: Niemand darf aufs Münster".