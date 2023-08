Die Polizei hat ein vierjähriges Kind aus einem verwahrlosten Hotelzimmer in Neu-Ulm geholt. Zu dem Einsatz kam es, weil die betrunkene Mutter des Jungen in einen Streit verwickelt war.

Die Polizei in Neu-Ulm hat einen Vierjährigen bis auf weiteres in eine Pflegefamilie gegeben. Am Samstag war zunächst die betrunkene Mutter des Kindes aufgefallen. Sie war in einem Restaurant in Neu-Ulm in einen Streit verwickelt, so die Polizei.

Kleinkind in verwahrlostem Hotelzimmer

Die 39-jährige Frau habe sich nicht ausweisen können. Die Papiere lagen im Zimmer eines nahegelegenen Hotels. Die Beamten fanden in dem völlig verwahrlosten Zimmer den vierjährigen Sohn der Frau. Eigentlich habe ihr Lebensgefährte auf das Kind aufpassen sollen.

Lebensgefährte mit 2,5 Promille Alkohol

Doch der Mann schlief. Er war so betrunken, dass die Einsatzkräfte ihn nur mit Mühe wecken konnten, hieß es in dem Bericht weiter. Nach ersten Ermittlungen hatte er 2,5 Promille Alkohol im Blut. Die 39-Jährige selbst sei zu betrunken gewesen, um den Alkoholtest durchführen zu können. Das vierjährige Kind sei nach Absprache mit dem Jugendamt in eine Pflegefamilie gebracht worden.