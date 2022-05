Kind bei Hitze alleine im Auto auf einem Parkplatz

In Böbingen im Ostalbkreis hat eine Mutter am Mittwoch ihr Kleinkind auf einem Parkplatz im sonnenbeschienenen Auto gelassen. Eine Zeugin bemerkte das Kind, das laut Polizei verschwitzt war und schrie. Trotz der Hitze war das Kind mit einer Fleecedecke zugedeckt. Die Zeugin habe zunächst in einem Cafe nach der Mutter gesucht, fand sie aber nicht. In einem nahegelegenen Baumarkt ließ sie die Mutter ausrufen. Mit einer weiteren Zeugin sei es dann gelungen, durch einen Spalt im Fenster die Autotür zu öffnen. Die Frauen gaben dem Kleinkind etwas zu trinken. Als die Mutter eintraf, sei sie uneinsichtig gewesen, so ein Polizeisprecher. Sie sei nur zwei Minuten weg weggewesen. Wie lange der Zeitraum tatsächlich war, lasse sich nicht sagen. Kinder oder auch Tiere bei heißen Temperaturen im Auto zu lassen, kann innerhalb kürzester Zeit zu Überhitzung führen, warnt der Polizeisprecher auch angesichts der nächsten Tage, die noch mal heiß werden sollen. Auch bei nur 20 Grad heize sich ein Auto in der Sonne schnell deutlich auf.