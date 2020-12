In Westhausen (Ostalbkreis) gab es in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nur einen Mini-Silvesterritt - mit wenigen Pferden und wenigen Zuschauern.

Statt der üblichen 3.000 Zuschauer verfolgten am Donnerstagmittag knapp 50 den Reiterumzug zur Silvesterkapelle. Nur zwölf Pferde und Reiter sowie eine Kutsche zogen durch den Ort. Sonst sind es mehr als 200. Uhrzeit und Route wurden verändert, um keine Zuschauer anzulocken, so Pfarrer Matthias Reiner. Die Pilgermesse fand nicht in der kleinen Silvesterkapelle statt, sondern aus Platzgründen in der größeren Pfarrkirche Sankt Mauritius.

Die Pilgermesse fand nicht in der kleinen Silvesterkapelle statt, sondern in der größeren Pfarrkirche Sankt Mauritius. SWR Martin Miecznik

Pilgermesse wurde online übertragen

Der Gottesdienst mit Domkapitular Paul Hildebrandt wurde online übertragen. Auf die traditionelle Segnung von Reitern und Pferden verzichteten die Westhausener in diesem Jahr. Der Silvesterritt erinnert an die Rettung vor einer Viehseuche im 17.Jahrhundert.