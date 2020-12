Der Landrat des Ostalbkreises, Klaus Pavel (CDU), scheidet in zwei Wochen aus dem Amt. Nach 24 Jahren ist am 11. September Schluss, zuvor wird er noch offiziell verabschiedet. Im SWR zog Pavel eine kurze Bilanz seiner Amtszeit.

SWR: Fällt Ihnen der bevorstehende Abschied aus dem Amt eher schwer oder eher leicht?

Klaus Pavel: Je näher der Termin des Wechsels kommt, umso schwerer fällt es. In 24 Jahren, da ist man mit sehr vielen und sehr vielem auf das Engste verbunden. Andererseits ist es auch so, dass man sich natürlich auch ein bisschen freuen darf auf die Zeit danach, meine Frau und ich tun das.

Tatsächlich übergeben Sie dann einen gut aufgestellten Landkreis?

Wenn ich mir überlege, wo wir heute stehen, auch im Ranking der Landkreise, der Stadtkreise in Baden-Württemberg, dann sind wir tatsächlich gut aufgestellt: Die Ostalb ist ein starker Produktionsstandort, die Arbeitsmarktdaten sind gut. Wenn ich mich daran erinnere, wie das alles in den 90er Jahren war, als ich gekommen bin, da hatten wir eine Arbeitslosigkeit Richtung zehn Prozent, eine hohe Jugendarbeitslosigkeit, das hat sich deutlich verändert.

Waren diese Zeiten in den 90er Jahren die schwersten ihrer Amtszeit, oder waren es eher die letzten Monate während Corona?

Corona würde ich jetzt nicht als schwere Zeit bezeichnen. Wenn ich mich zurück erinnere, in den 90er Jahren war die wirtschaftliche Situation deutlich angespannter. Dazu kam, dass in jenen Jahren der Ostalbkreis mit am höchsten verschuldet war in ganz Baden-Württemberg. Das war eine deutlich schwierigere Zeit.

Wie haben Sie persönlich im Amt die letzten Monate erlebt?

Die letzten Monate waren für mich insoweit ernüchternd, weil ich schon noch ein paar Themen anschieben wollte, und Corona hat das alles verhindert. In den letzten fünf bis sechs Monaten gibt es jeden Tag auf der Agenda in einem Landratsamt das Thema Corona: Was ist vorsorgemäßig zu tun? Auf was müssen wir reagieren? Wie sind die Zahlen? Müssen wir vielleicht jetzt ganz aktuell Abstrichzentren wieder organisieren für Lehrerinnen und Lehrer, für die Rückreisenden? Also da war jetzt leider viel zu viel Corona und viel zu wenig echte Kreispolitik.