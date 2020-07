In Heidenheim beginnen am Samstag die so genannten „Klappstuhlkonzerte“ - ein Ersatzprogramm für die wegen der Corona-Pandemie abgesagten Opernfestspiele. Die Besucher sitzen auf Klappstühlen im Rittersaal des Heidenheimer Schlosses. Das Bläserensemble der Festspiele spielt um 18:00 Uhr und 19:30 Uhr. Am Mittag gab es Überraschungsauftritte des Musiker in der Heidenheimer Innenstadt. An den nächsten drei Wochenende sind weitere Konzerte geplant. Am 26. Juli überträgt SWR4 Baden-Württemberg am Nachmittag ein Konzert live.