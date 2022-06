per Mail teilen

In Ulm ist am Dienstag eine Radfahrerin gestürzt, als ihr Klapprad während der Fahrt plötzlich zusammenklappte. Beim Überfahren eines Bordsteins in der Innenstadt klappte nach Angaben der Polizei das Hinterrad ein. Die 59-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden.