Klage gegen Gaststätte auf dem Zeiselberg abgelehnt

Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat die Klage gegen den Neubau einer Gaststätte auf dem Zeiselberg in Schwäbisch Gmünd am Freitag abgelehnt. Ob die Anwohner als Kläger in die nächste Instanz gehen, steht noch nicht fest, wie die Stadt mitteilte. Die Richter hatten sich am Donnerstag bei einem Vor-Ort-Termin selbst ein Bild von dem bestehenden Biergarten und den Häusern der Kläger gemacht. Unter anderem geht es um nächtliche Lärmbelästigung. Die Stadt Schwäbisch Gmünd hat bereits eine Baugenehmigung erteilt.