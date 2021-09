Neu-Ulmer Klärwerk als Frühwarnsystem für Coronavirus-Ausbrüche?

per Mail teilen

Im Abwasser lauern Bakterien, Schadstoffe und auch das Coronavirus - deshalb werden zurzeit Abwasserproben im Zweckverband Klärwerk Steinhäule entnommen und untersucht.

Seit Oktober wird getestet, wie hoch die Coronavirus-Belastung in dem Klärwerk ist. Erwin Schäfer, Betriebsleiter des Zweckverbands Klärwerk Steinhäule, und seine Angestellten entnehmen täglich etliche Proben. Ein Mittelwert wird dann nach Leipzig geschickt.

Die Abwasserproben aus Neu-Ulm werden nach Leipzig zur Analyse verschickt. SWR Hannah Schulze

Frühwarnsystem soll entwickelt werden

Dort wird das abgefüllte Abwasser aus Neu-Ulm im Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung untersucht. Insgesamt bekommen die Mikrobiologen Proben aus 50 Kläranlagen. "Das langfristige Ziel wäre, ein Protokoll zu entwickeln, das geeignet ist, mit relativ wenig Proben eine Information über die Inzidenz einer ganzen Stadt zu bekommen", sagt Mikrobiologe Professor Hauke Harms. Das wäre also ein Frühwarnsystem.

In dem Klärwerk in Neu-Ulm werden Proben entnommen. SWR Hannah Schulze

Die Kläranlage in Neu-Ulm liegt direkt an der Grenze von Baden-Württemberg und Bayern und verarbeitet unter anderem Abwasser aus Ulm, Neu-Ulm, Senden und Blaubeuren. Wenn bei einer Kläranlage das Coronavirus im Abwasser nachgewiesen werde, könnte man sogar den Ort des Infektionsgeschehens eingrenzen. "Das lässt sich definitiv zurückverfolgen", sagt Schäfer.

Rückverfolgung der Virenlast möglich

Mit anderen Schadstoffparametern mache man das schon längst. "Die erste Unterscheidung: Kommt es aus Bayern oder Baden-Württemberg? Und dann wird es weiter zurückverfolgt." Und auch die Variante des Virus lässt sich im Abwasser bestimmen, meint Professor Harms. "Das können wir relativ einfach messen", sagt er.

In anderen Ländern gibt es bereits dieses Frühwarnsystem schon. Zum Beispiel in den USA. Deutschland hinkt da noch ein wenig hinterher. Die Ergebnisse der Studie werden in ein paar Wochen erwartet.