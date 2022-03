In der Kläranlage Mergelstetten in Heidenheim sind am Mittwoch die neuen Anlagen zur Gewinnung von Methangas offiziell in Betrieb gegangen. Die Stadt Heidenheim hat nach eigenen Angaben gemeinsam mit Herbrechtingen, Gerstetten, Steinheim und Nattheim sechs Millionen Euro investiert. Aus dem Klärschlamm kann jetzt mehr Strom und Wärme erzeugt werden.