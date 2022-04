Warnstreik an 33 städtischen Kitas in Ulm

Am Dienstag und am Donnerstag sind laut Gewerkschaft ver.di die Beschäftigten von 33 Kindertagesstätten in Ulm zum Warnstreik aufgerufen. An beiden Tagen sind Protestmärsche geplant.

Die Geschäftsführerin des ver.di Bezirks Ulm-Oberschwaben, Maria Winkler, sieht Erzieherinnen und Erzieher in der Corona-Zeit benachteiligt und fordert, die Belange des Personals stärker in den Blick zu nehmen. Gerade in der Corona-Pandemie habe es für das erzieherische Personal eine Mehrfachbelastung gegeben. In der aktuellen Tarifrunde mit den kommunalen Arbeitgebern fordert ver.di bessere Arbeitsbedingungen und eine finanzielle Anerkennung durch eine bessere Eingruppierung. Von Arbeitgeberseite habe es kein Angebot gegeben.

Geht es nach dem Willen von ver.di, bleiben die Gruppenräume von Kitas in den Ulmer Stadtteilen Eselsberg, Kuhberg, Böfingen, Grimmelfingen, Jungingen und Lehr an den beiden Streiktagen leer. Betroffene Eltern seien bereits am vergangenen Freitag über den Streik informiert worden, teilte die Stadt Ulm mit. Notgruppen gebe es keine. Eltern müssten die Betreuung ihrer Kinder für die Zeit des Warnstreiks anderweitig regeln.

"Für die Kita-Beschäftigten gab es keine Corona-Prämien vom Staat, obwohl sie die Berufsgruppe mit der höchsten Infektionsrate sind, aktuell war jede vierte Kraft an Corona erkrankt."

Protestzug vom Ulmer Weinhof durch die Innenstadt

Die Kita-Angestellten werden laut Ver.di am Dienstag und am Donnerstag jeweils ab 9:30 Uhr vom Ulmer Weinhof durch die Innenstadt ziehen. Damit wolle die Gewerkschaft mit den Kita-Beschäftigten „ein erstes sichtbares Zeichen in diesem Tarifkonflikt" setzen, so Winkler. Ver.di fordert für die bundesweit rund 330.000 betroffenen Beschäftigten bessere Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen Fachkräftemangel und die Einstufung in eine höhere Entgeltgruppe.