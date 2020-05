Ab kommendem Montag dürfen mehr Kinder wieder in die Kitas. Die Städte und Kommunen in der Region gehen dabei aber unterschiedlich vor. In Schwäbisch Gmünd dürfen in erster Linie Vorschulkinder wieder in die Kita gehen. Aber auch Kinder, die integriert werden müssen, etwa Flüchtlingskinder. Die Stadt Heidenheim öffnet die Kitas am Montag zunächst für Kinder, bei denen beide Eltern oder ein alleinerziehender Elternteil im Homeoffice arbeiten. Auch Kinder mit schlechten Deutschkenntnissen oder schlechten Wohnverhältnissen, die etwa eine kleine Wohnung, aber viele Geschwister haben, werden betreut. In Aalen spielt wiederum die Erkrankung oder Pflegebedürftigkeit eines Elternteils oder Geschwisterkindes eine Rolle.