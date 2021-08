Nach drei Wochen Dauer ist am Sonntag das 33. Festival Europäische Kirchenmusik in Schwäbisch Gmünd zu Ende gegangen. Die Veranstalter haben am Dienstag eine positive Bilanz gezogen. Rund 3.000 Besucherinnen und Besucher sind gekommen. Mit der Auslastung von 86 Prozent zeigt sich das Kulturbüro Schwäbisch Gmünd sehr zufrieden, in Anbetracht Corona-bedingter Einschränkungen. Von den 22 Veranstaltungen seien 13 ganz oder fast ganz ausverkauft gewesen, hieß es. Die beiden neuen Spielorte Remspark-Bühne und Congress-Centrum Stadtgarten hätten sich als Pandemie-tauglich erwiesen. Zwei Ensembles – aus Großbritannien und aus Norwegen – durften wegen Corona nicht nach Gmünd kommen, die Veranstalter fanden jedoch guten Ersatz. In einem Fall mussten die Künstler sogar ein Zusatzkonzert geben. Das nächste Festival Europäische Kirchenmusik findet vom 14.Juli bis 7. August 2022 statt, das Motto lautet "Vision Europa".