Nazis hatten die Kirchenglocke im Zweiten Weltkrieg in Tschechien gestohlen. Seither hing sie im Glockenturm von Beimerstetten. Nun wurde sie mit einem Gottesdienst verabschiedet.

54 Jahre lang läutete in der St. Martin-Kirche in Beimerstetten im Alb-Donau-Kreis eine gestohlene Glocke. Im Zweiten Weltkrieg wurden Zehntausende Kirchenglocken aus den besetzten Ostgebieten gestohlen, nach Deutschland gebracht und eingeschmolzen, um daraus Waffen zu machen. Die Glocken, die nicht eingeschmolzen wurden, kamen in neue Kirchen wie die in Beimerstetten. Jetzt soll die alte Glocke wieder zurück in ihre Heimatgemeinde gebracht werden.

Rückgabe von Kirchenglocke lange geplant

Lange hatten sie in Beimerstetten bei Ulm darauf hingearbeitet, die alte, von den Nazis gestohlene Kirchenglocke zurückzubringen - zu ihrem ursprünglichen Ort, der Gemeinde Troppau in Tschechien. Für Beimerstettens Pastoralreferent Andreas Ziesel ist es ein außergewöhnliches Ereignis, schließlich werde nicht jedes Jahr eine Glocke ausgetauscht. Die Glocke wurde bei einem Gottesdienst am Sonntag feierlich verabschiedet.

"Das ist natürlich schon ein außergewöhnliches Ereignis. Man tauscht nicht jedes Jahr oder einmal im Leben nur Glocken aus und kann so was erleben."

Glocken wurden für Waffen eingeschmolzen

Das Schicksal der Beimerstetter Glocke ist kein Einzelfall. Im Zweiten Weltkrieg wurden von den Nazis zehntausende Kirchenglocken aus den besetzten Ostgebieten abgehangen. Sie sollten eingeschmolzen werden, um aus ihnen Waffen zu machen. Die noch unversehrten Glocken wurden nach dem Krieg allerdings nicht wieder zurückgebracht, sondern als Leihglocken in neue Kirchen wie die in Beimerstetten gehängt. Jetzt gehen die Glocken wieder zurück: „Friedensglocken für Europa“ heißt die Aktion der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Emotionaler Abschied

Der Abschied von der alten Glocke war teils emotional. Viele Beimerstetter strichen noch einmal mit der Hand über die Glocke, die unter anderem zur deren Hochzeit oder der Taufe ihrer Kinder geläutet hatte. Sie äußern allerdings Verständnis für die Rückgabe. So sei es anständig, die Dinge zu bereinigen, findet ein Beimerstetter. Eine Frau aus Beimerstetten begrüßt die Rückgabe: "Ich finde es ganz toll, dass da so ein Zeichen gesetzt wird für Versöhnung", sagt sie nach dem Gottesdienst.

Die alte und die neue Glocke hingen beim Gottesdienst am Sonntag nebeneinander. Bis die neue Glocke im Turm hängt, kann es noch mehrere Wochen dauern. Es sind unter anderem noch technische Arbeiten nötig. SWR Peter Schmid

Beimerstetten derzeit ohne Kirchenglocke

Die neue Glocke gibt es schon, konnte aber noch nicht aufgehangen werden. Unter anderem sind zuvor noch technische Arbeiten nötig. Nun ist die Beimerstetter Kirche bereits seit sechs Wochen ohne Glocke. Aber spätestens zum Martinstag im November soll die neue Glocke dort läuten.