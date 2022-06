Dauergeläut der Kirchenglocken bringt Leute um den Schlaf

per Mail teilen

Dauergeläut der Kirchenglocken hat in der Nacht auf Mittwoch Bewohnerinnen des Neu-Ulmer Stadtteils Offenhausen teils aus dem Schlaf gerissen. Eine Anwohnerin meldete sich bei der Polizei, nachdem um Mitternacht die Glocken der evangelischen Erlöserkirche begonnen hatten zu läuten und nicht mehr aufhören wollten. Eine Streife begab sich zu einer älteren Dame, die einen Schlüssel für die Kirche besitzt, so ein Polizeisprecher. Gemeinsam schafften sie es, das ungeplante Geläut wieder abzustellen. Grund war wohl ein technischer Defekt an einer Zeitschaltuhr.