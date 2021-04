Protestaktion: Regenbogenfahnen an Kirchen in Ulm

Die katholische Frauenbewegung "Maria 2.0" in Ulm und die Suso-Gemeinde beteiligen sich an einem Protest gegen den Vatikan. Die Kirchenleitung in Rom hatte jüngst die Segnung homosexueller Paare erneut abgelehnt.