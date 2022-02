Viele Kirchenaustritte im Kreis

Im Landkreis Günzburg sind seit Jahresbeginn zahlreiche Katholiken aus der Kirche ausgetreten. Wie die "Günzburger Zeitung" am Freitag berichtet, sei der sprunghafte Anstieg auf die jüngsten Missbrauchsgutachten in Bayern zurückzuführen. So meldeten die Standesämter bereits 58 Kirchenaustritte in Günzburg, 54 in Krumbach, 33 in Burgau und 30 in Ichenhausen.