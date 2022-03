Am Donnerstagmittag haben in der Region - wie in ganz Europa - Kirchenglocken geläutet aus Solidarität mit der Ukraine. Damit soll zum Frieden gemahnt werden. Auch das evangelische Ulmer Münster und das katholische Münster in Schwäbisch Gmünd beteiltigen sich an der Aktion. Jede Minute des Glockengeläuts symbolisierte dabei einen Tag dieses unsinnigen Krieges, wie es in einer Mitteilung der Europäischen Vereinigung der Dombau-, Münsterbau- und Bauhüttenmeister heißt.