Die Kirchenbezirke aus Ulm und Blaubeuren wollen einen Zusammenschluss sondieren. Dafür haben Delegierte am Freitag mit großer Mehrheit bei einer gemeinsamen Bezirkssynode gestimmt.

Die Kirchenbezirke aus Ulm und Blaubeuren beschäftigen sich mit einem möglichen Zusammenschluss. Bei einer gemeinsamen Bezirkssynode haben 114 stimmberechtigte Delegierte mit großer Mehrheit beschlossen, Sondierungsgespräche aufzunehmen, heißt es in einer Mitteilung der beiden evangelischen Kirchenbezirke.

Hintergrund - der Transformationsprozess der Kirche

Hintergrund der in Kürze beginnenden Gespräche seien der demografische Wandel und der deutliche Rückgang der Kirchenmitglieder. Die Synode der Evangelischen Landeskirche Württemberg habe bereits im März beschlossen, dass im Zuge des sogenannten PfarrPlans 2030 in den nächsten sieben Jahren im Kirchenbezirk Ulm acht Pfarrstellen und im Kirchenbezirk Blaubeuren drei Pfarrstellen gestrichen werden sollen.

Ulmer Prälatin sieht Zusammenschluss als Chance

Die Ulmer Prälatin Gabriele Wulz habe der Mitteilung nach bereits angeführt, dass die beiden Kirchenbezirke in wesentlichen Bereichen, wie der Diakonie oder der Erwachsenenbildung, schon jetzt einen fusionierten Kirchenbezirk leben. Ein Zusammenschluss biete zudem mehr Möglichkeiten zur Gestaltung der kirchlichen Arbeit in weiten Teilen des Alb-Donau-Kreises und in der Stadt Ulm, hieß es.

Entscheidung soll im Herbst fallen

Die beiden Bezirkssynoden wollen beim kommenden Herbstreffen über die grundsätzliche Frage einer Fusion entscheiden und in der Frühjahrssynode 2024 über die Umsetzung des sogenannten "Pfarrplans 2030“. Sollten sich beide Bezirkssynoden für einen Zusammenschluss des Blaubeurer und Ulmer Kirchenbezirks aussprechen, könnte dieser zum 1. Januar 2026 wirksam werden.

Die evangelischen Kirchenbezirke Ulm und Blaubeuren haben in 56 Gemeinden insgesamt 66.000 Mitglieder.