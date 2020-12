Die Evangelische Kirchengemeinde in Günzburg hat bis zum 10. Januar alle Gottesdienste abgesagt. Sie will damit ein "Zeichen der Nächstenliebe" setzen. Einstimmig sei die Entscheidung im Kirchenvorstand gefallen, in diesem Jahr auf Präsenzgottesdienste zu verzichten, heißt es in der Mitteilung der Günzburger Kirchengemeinde. Man wolle nicht zu einer weiteren Ausbreitung der Corona-Pandemie beitragen und verstehe den Verzicht auch als Zeichen der Solidarität mit allen Menschen, die im Moment ebenfalls harte Einschnitte hinnehmen müssten, sei es als Künstler, in Handel und Gewerbe, oder im persönlichen Bereich. An Heiligabend will die Evangelische Kirche in Günzburg nun online und per Zeitung Texte für Hausandachten bereitstellen. Geplant ist auch ein Videogottesdienst aus der Auferstehungskirche. Die Kirchenleitung hatte es den Gemeinden freigestellt, vor Ort zu entscheiden, ob Gottesdienste stattfinden oder nicht.