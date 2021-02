Rund 15 Jahre nach Entführung und schwerem Missbrauch von zwei Jungen ist Anklage gegen einen 36-Jährigen aus dem Kreis Göppingen erhoben worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Ulm mit.

Dem Mann wird erpresserischer Menschenraub und besonders schwere Vergewaltigung in zwei Fällen in den Jahren 2006 und 2007 vorgeworfen. Außerdem wird ihm die Verbreitung und der Besitz kinderpornografischer Schriften zur Last gelegt. Staatsanwalt Michael Bischofberger sagte dem SWR, der Verdächtige habe die Taten eingeräumt. Daraufhin sei der dringende Tatverdacht gegeben gewesen, ein Haftbefehl wurde beantragt und erlassen, seither befindet sich der Mann in Untersuchungshaft."

Im November 2006 soll er einen damals 13 Jahre alten Jungen in Ulm in sein Auto gestoßen und mit ihm auf einen abgelegenen Feldweg gefahren sein. Dort soll er das gefesselte Kind schwer sexuell missbraucht haben. Ein Jahr später im Dezember soll der Angeklagte einen zwölf Jahre alten Jungen in Heidenheim gewaltsam entführt und auf einem abgelegenen Waldparkplatz schwer missbraucht haben.

Die Staatsanwaltschaft Ulm hat nach rund 15 Jahren Anklage wegen Kindesentführung und Vergewaltigung erhoben. SWR Michael Binder

Angeklagter in Internettauschbörse aktiv

Bei Ermittlungen wegen Kinderpornografie im Internet war die Polizei auf den Verdächtigen aufmerksam geworden. Über eine Internettauschbörse soll er kinderpornografische Bilder und Videos angeboten haben.

Bei Wohnungsdurchsuchungen im Sommer 2018 und im Spätherbst 2020 stellten die Beamten "zahlreiches pornografisches Bild- und Videomaterial" sicher. Die Auswertung der Dateien und andere Beweismittel führten zu den bislang ungeklärten Taten aus den Jahren 2006 und 2007.

Täter wurde über "Aktenzeichen XY ungelöst" gesucht

Nach dem Täter war damals auch in der TV-Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst" gefahndet worden. Der Mann ist in Untersuchungshaft. Laut Staatsanwaltschaft sieht das Gesetz für die vorgeworfenen Taten jeweils einen Strafrahmen zwischen fünf und 15 Jahren Freiheitsstrafe vor.