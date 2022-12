RS-Virus an Ostalbkliniken: Keine Entbindungen in Ellwangen

Die Kinderstationen am Ostalb-Klinikum in Aalen und im Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd sind aktuell zu 150 Prozent belegt. Das wiederum hat Auswirkungen auf den Klinikstandort Ellwangen.

Das RS-Virus führt auch im Ostalbkreis zu einer angespannten Situation auf den Kinderstationen in Aalen und Schwäbisch Gmünd. Konsequenz: Bei Notfällen in der Geburtshilfe können die Kliniken kein Notfallteam nach Ellwangen schicken.

Momentan sind Entbindungen in der St. Anna Virngrund_Klinik nicht möglich. Virngrundklinik, Pressestelle

Aus diesem Grund können an der Virngrund-Klinik in Ellwangen momentan keine Entbindungen stattfinden. Frauen, die ihr Kind ursprünglich in Ellwangen zur Welt bringen wollten, werden deshalb in Aalen und Mutlangen versorgt, so die Mitteilung. Wie lange diese Regelung gilt, sei noch nicht absehbar, teilte eine Kliniksprecher mit.