per Mail teilen

21 Kinder einer Kinderkrippe in Ehingen sind infolge der Corona-Infektion einer Mitarbeiterin in Quarantäne. Das teilte das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises mit. Die Betroffenen müssen zwei Wochen zuhause bleiben. Wer von den zwölf Erzieherinnen in Quarantäne außerdem muss, wird derzeit noch geklärt. Das Personal im Krippenbereich sowie die betroffenen Kinder sollen heute Abend auf das Corona-Virus getestet werden.