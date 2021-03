Das Kinderfest in Giengen an der Brenz (Kreis Heidenheim) an Pfingsten fällt auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. Dies gilt laut "Heidenheimer Zeitung" auch für die Kinderfeste in den Teilorten und das Stadtfest. Die derzeitige Lage lasse keine andere Wahl, die Gesundheit habe absoluten Vorrang, zitiert die Zeitung Oberbürgermeister Dieter Henle. Allerdings werde es eine kleine Überraschung für die Kinder geben.