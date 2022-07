Kinderfest mit Umzügen

Die Stadt Leipheim im Kreis Günzburg feiert an diesem Wochenende ihr Kinderfest. Es ist das erste Stadtfest nach zweijähriger Corona-Pause. Die Leipheimer Kinder können sich wieder nach Herzenslust austoben - auf der Festwiese an der Donau mit ihren Karussells, Buden und Spielgeräten. Am Samstag ist dort Familientag mit Zaubershows und Bastelwerkstatt. Die Erwachsenen zieht es in Schwabens größten Biergarten. Hauptattraktion des Kinderfestes sind die Festumzüge am Sonntag und Montag. Dafür müssen zeitweise auch Straßen in der Innenstadt gesperrt werden. Das Leipheimer Kinderfest wird seit mehr als 200 Jahren gefeiert. Es fand erstmals als Erntedankfest für notleidende Kinder im Jahr 1818 statt.