Feiern, Tanzen, in Erinnerungen schwelgen: Das Giengener Kinderfest

Jedes Jahr nach Pfingstmontag ist in Giengen an der Brenz (Kreis Heidenheim) Stadtfeiertag: Das traditionelle Kinderfest. Und das ist nicht nur etwas für junge Gäste.

In Giengen an der Brenz geht das lange Pfingstwochende jedes Jahr noch einen Tag länger. Denn am Dienstag nach Pfingstmontag findet das große Kinderfest statt. Und das schon seit mehr als 300 Jahren. Anders, als es der Name vermuten lässt, ist das ein Stadtfeiertag für alle Giengenerinnen und Giegener. Nicht nur für die Kleinsten.

Spielmannszüge begleiten den traditionellen Festzug zum Kinderfest durch Giengen. SWR Justus Madaus

Umzug auf den Giengener Schießberg

Bunte Wimpel zieren die Gassen, Frühlingsblumen winden sich in kunstvollen Kränzen um die Köpfe vieler Kinder. Es ist Kinderfest in Giengen an der Brenz. Und das versetzt die große Kreisstadt im Kreis Heidenheim in einen Ausnahmezustand. Viele Läden und Cafés haben zu. Straßen sind zeitweise gesperrt. Und der Festplatz auf dem Schießberg zwischen Sportplatz und Freibad wurde ordentlich herausgeputzt.

Unter den bunten Girlanden vor dem Rathaus haben sich am Dienstagmorgen viele Schaulustige versammelt. Viele von ihnen wurden früh morgens, um sechs Uhr, von Böllerschüssen und Choralbläsern auf dem Turm der Stadtkirche geweckt. Nach einem Gottesdienst setzte sich dann ein langer Kinderumzug in Bewegung, vorbei am Rathaus, hoch auf den Schießberg.

Auf dem Weg vom Rathaus: Auf dem Schießberg warten auf die zahlreichen Besucherinnen und Besucher Karusselle, Essensstände und ein buntes Programm. SWR Justus Madaus

Kinderfest auch für Erwachsene

Doch hinter hunderten Kindern schlängeln sich auch einige Erwachsene durch die Gassen bis zum Festplatz. In Gruppen, die eines gemeinsam haben: ein rundes Alter. Denn beginnend bei den 40-Jährigen treffen sich zum Kinderfest alle Giengenerinnen und Giengener und die, die es mal waren, zum "Jahrgangstreffen". Um sich alle zehn Jahre wiederzusehen. Auch ein 90-jähriger ist dabei.

Nicht nur Kinder, auch Erwachsene laufen beim Festzug mit. Wie hier der "Jahrgang der 40-Jährigen". SWR Justus Madaus

"Es ist ganz viel Treffen und Erinnerungen austauschen", erzählt eine Besucherin. "Egal wo jemand lebt, versucht man, mindestens alle zehn Jahre zum Jubiläum zu kommen. Das sind schöne Begegnungen." Eine ehemalige Giengenerin meint: "Ich bin extra aus München hergefahren. Ich freue mich, hier wieder alte Bekannte zu treffen. Und meine Freunde."

Für sie sei das Kinderfest als junges Mädchen ein "großes Highlight" gewesen. Kein Wunder, immerhin hat sie beim großen Preistanzen fast immer etwas gewonnen.

Preistanzen für hunderte Kinder

Eben dieses Preistanzen ist eines der größten Programmpunkte des Festes. Direkt nach dem Umzug versammeln sich die Kinder in einem großen Kreis um eine Bühne. Und: um mehrere Tische mit Geschenken. Auf der Bühne hat die Giengener Stadtkapelle Platz genommen. Es beginnt ein Spiel, das ein wenig an "Reise nach Jerusalem" erinnert.

Auf dem Schießberg findet das Preistanzen als ein Höhepunkt des Kinderfestes statt. Hunderte Kinder tanzen in einem großen Kreis, um Preise zu ergattern. SWR Justus Madaus

Den Startschuss gibt Oberbürgermeister Henle. Er zündet mit einer brennenden Zigarre eine Lunte an. Solange die Lunte brennt, spielt die Stadtkapelle Musik. In dieser Zeit tanzen die Kinder um die Bühne und transportieren dabei 20 große Stöcke von Station zu Station.

Wenn die Lunte abgebrannt ist, hört die Stadtkapelle sofort auf, zu spielen. Und die Kinder, die in diesem Moment einen der Stöcke in der Hand halten, dürfen zum großen Gabentisch in der Mitte kommen. Damit möglichst viele Kinder am Ende mit Geschenken wie einem Fußball oder einem Stofftier nach Hause gehen dürfen, gibt es gleich mehrere Durchgänge des Preistanzens.

Nichts für Nichtraucher: Beim Kinderfest kommt dem Giengener Oberbürgermeister Dieter Henle eine tragende Rolle zu. Anders als die Amtsinhaber vor ihm raucht er auch privat hin und wieder Zigarre. SWR Justus Madaus

Volksfestflair und Wettkämpfe

Danach beginnt das Fest so richtig: Kettenkarussel, Autoscooter und viele weitere Fahrgeschäfte locken die Kinder. Und sollen eben solche Erinnerungen schaffen, in denen ihre Eltern und Großeltern an diesem Tag schwelgen. Unter den Kindern ist auch Leonie: "Das Kinderfest ist ganz toll", sagt die Siebenjährige, die mit ihren Großeltern unterwegs ist, strahlend. "Das macht Spaß."

Für viele Einheimische sei das Fest eine absolute Pflichtveranstaltung, erklärt eine weitere Besucherin: "Wenn man in Giengen geboren und aufgewachsen ist, gehört das dazu, wie das tägliche Leben." Zum Kinderfest gehören auch noch viele verschiedene Wettkämpfe. Dann treten verschiedene Schulklassen in Disziplinen wie Seilziehen, Sackhüpfen oder Eierlaufen gegeneinander an.

Es ist ein Fest des Friedens und eines Zusammengehörigkeitsgefühls.

OB Henle: Ein Fest des Friedens

Oberbürgermeister Dieter Henle hebt vor allem die Tradition des Giengener Kinderfests hervor, das es mindestens "seit 366 Jahren gibt". Das Fest verbinde Menschen aus Giengen, als "ein Fest des Friedens und eines Zusammengehörigkeitsgefühls." So trage das Kinderfest durch die Jahre, "auch wenn es mal nicht so leicht ist". Henle wünscht sich daher, dass vom Kinderfest ein Zeichen des Friedens in die Welt hinausgehe.