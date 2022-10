Ulmer Kinderpsychiater: Das können Eltern bei Kriegsängsten von Kindern tun

Erst litten viele Kinder unter den Folgen der Corona-Pandemie, jetzt kommt Kriegsangst hinzu, sagt der Ulmer Kinderpsychiater Jörg Fegert. Aber was können Eltern dagegen tun?

Derzeit läuft in Deutschland die Woche der seelischen Gesundheit mit mehr als 400 Veranstaltungen, Vorträgen und Aktionen. In Ulm an der Kinder- und Jugendpsychiatrie haben die jungen Patienten Fenster bemalt, um so ihre Gefühle auszudrücken. Mit welchen seelischen Problemen haben die Kinder in und um Ulm zu kämpfen? Wir haben mit dem Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum Ulm, Prof. Jörg Fegert, gesprochen.

SWR Aktuell: Die Kinder haben sehr stark unter den Corona-Folgen gelitten. Kommt jetzt bei vielen noch eine Kriegsangst hinzu?

Jörg Fegert: Ja, das beobachten wir schon. Wobei: Wir müssen zuerst einmal sagen, dass es viele Familien bewundernswert gut geschafft haben, durch die Corona-Pandemie zu kommen und ihre Kinder zu unterstützen. Ich will da nicht schwarzmalen. Aber natürlich haben Ängste zugenommen, schon unter Corona. Und sie haben überproportional da zugenommen, wo die Kinder vorher schon Probleme hatten. Und so wird es jetzt leider auch mit den Folgen des Ukraine-Konflikts sein. Zudem gehen wir auf eine Energiekrise zu, die steigenden Kosten, die hohe Inflation in Deutschland. Es trifft manche Familien enorm und wir wissen auch, dass die ökonomischen Belastungen zu schweren psychischen Belastungen führen. Was aber auch zur Kriegsangst führt, ist die ständige Beschäftigung damit in den Medien. Manche Leute machen den Fernseher gar nicht mehr aus, sind ständig online und beschäftigen sich immer wieder mit den neuesten Nachrichten. Aber für Kinder ist ein Stück heile Welt auch ganz wichtig, oder ein normaler Alltag.

Am Montag hat die Woche der seelischen Gesundheit begonnen. Die Schülerinnen und Schüler der Hans-Lebrecht-Schule in Ulm haben ihre Gefühle visualisiert.

SWR Aktuell: Eltern oder Großeltern - da geht es gar nicht mal um problematische Familien - sollten demnach im Alltag von den Kindern das Thema Krieg fernhalten?

Fegert: Nicht das Thema Krieg fernhalten. Kinder sind ja schlau und kriegen das mit. Man sollte lieber mal darüber sprechen als nur gemeinsam diese Bilder, gegen die man ja nichts machen kann und die sich uns einprägen, anzuschauen. Das Sprechen bringt sehr viel mehr Verständnis und auch eine Sichtweise, die zeigt, dass es uns verhältnismäßig gut geht. Sprechen ist auch dieses Jahr das Motto der Woche der seelischen Gesundheit. Wenn sich Kinder oder Erwachsene zurückziehen, wenn man sieht, jemand hat Angst oder jemand spricht nicht mehr - das sollte man nicht längere Zeit hinnehmen, sondern man sollte nachfragen und sprechen.

SWR Aktuell: Hat sich das Thema Corona aus Ihrer Sicht schon wieder weitgehend erledigt oder gibt es da auch psychische Langzeitfolgen?

Fegert: Bei Corona gibt es psychische Langzeitfolgen und die jetzigen Ängste lagern sich drauf. Wir haben einen Anstieg von Ängsten. Deshalb, denke ich, ist es ganz wichtig, dass wir die verschiedenen Ängste abarbeiten: Was kann man an schneller Hilfe machen? Da helfen wie gesagt schon miteinander reden und den Fernseher ausschalten.

Und die Patienten bei uns in der Klinik, die wirklich dringend eine Behandlung brauchen, die haben während Corona vielleicht auch zu lange gewartet, bis sie zum Arzt oder Psychotherapeuten gegangen sind. Wir hatten so eine Bugwelle an Patienten, weil man ja auch zuvor Angst hatte, sich zu infizieren, weil die Institutionen nicht funktionierten. Derzeit haben wir Akut-Aufnahmen wegen Selbstmordgefährdung, Essstörungen, Ängsten. Depressionen haben deutlich zugenommen, aber auch Störungen im Sozialverhalten. Die Palette an Krankheitsbildern ist gleich geblieben, es ist jetzt eher die Dimension, dass einfach mehr Kinder stärkere Probleme haben und manches chronifiziert ist, weil man Hilfe nicht in Anspruch genommen hat.