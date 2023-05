per Mail teilen

Der Versuch, eine Farbspraydose anzuzünden, endete für zwei Jungen aus Lorch mit schweren Brandverletzungen. Die beiden Kinder wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht.

Tragischer Unfall: Spraydose explodiert plötzlich

Laut Polizei versuchten die beiden Jungen im Bereich der B29-Brücke mit zwei Gleichaltrigen eine Farbspraydose mit einem Feuerzeug zu entzünden. Als das zunächst nicht klappte, näherten sich zwei Kinder der Dose und wollten sie noch einmal anzünden, dann explodierte sie.

Die beiden anderen Jungen blieben unverletzt.