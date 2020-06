per Mail teilen

Bei einem tragischen Unfall auf einem Bauernhof in Buch im Kreis Neu-Ulm ist am Freitagnachmittag ein viergjähriges Kind ums Leben gekommen. Der Junge wurde von einem Radlader überfahren.

Dre Vierjährige befand sich nach Polizeiangaben in einem befahrbaren Silo, als das Unglück passierte. Ein Rettungshubschrauber flod das Kind in eine Ulmer Klinik. Doch die Ärzte konnten den Jungen nicht mehr retten. Er starb an seinen schweren Verletzungen.

Ein vierjähriger Junge wurde in Buch (Kreis Neu-Ulm) von einem Radlader überrollt und tödlich verletzt picture-alliance / Reportdienste Stephan Jansen

Gutachter soll genaue Unfallursache klären

Wie es zu dem Unglück kam, ist noch nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft hat einen Unfallgutachter beauftragt, die genauen Umstände des Unfalls zu klären. Zum Fahrer des Radladers machte die Polizei zunächst keine Angaben. Neben mehreren Streifen der Polizeiinspektion Illertissen waren auch Ersthelfer des bayerischen Roten Kreuzes am Einsatz beteiligt.