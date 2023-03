Mädchen in Ellwangen mit Pistole bedroht

Am Mittwoch soll ein elfjähriges Mädchen in Ellwangen mit einer Waffe bedroht worden sein. Ein 73-Jähriger ist tatverdächtig. Bei ihm wurde auch eine besondere Waffe gefunden.

Ein Mann soll eine Elfjährige am Mittwoch in Ellwangen angesprochen und mit einer Pistole bedroht haben. Das Mädchen berichtete seinen Eltern von dem Vorfall. Jetzt meldet die Polizei einen schnellen Fahndungserfolg.

Historische Schusswaffe sichergestellt

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde bereits am Mittwoch ein 73-jähriger Tatverdächtiger ermittelt. Der Mann leide offenbar unter einer psychischen Erkrankung. Der Verdächtige sei der Polizei bereits bekannt gewesen und habe auf die Beschreibung des Mädchens gepasst, so erklärt das Polizeipräsidium in Aalen auf Nachfrage des SWR den schnellen Fahndungserfolg.

Die Beamten konnten bei ihm auch die Pistole sicherstellen: Dabei handelt es sich um eine historische Schusswaffe, die allerdings nicht geladen war. Gegen den Mann laufen jetzt Ermittlungen, festgehalten werde er allerdings nicht.