Ein zweijähriges Kind ist am späten Donnerstagabend in Aalen von einem Auto angefahren und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der Fahrer flüchtete, die Polizei sucht nach Zeugen.

Der zweijährige Junge war am Donnerstag gegen 22:30 Uhr seinem Vater hinterher gelaufen und geriet dabei - von den Eltern unbemerkt - auf die Fahrbahn der Gartenstraße in Aalen. Laut Polizeibericht wurde der Junge von einem Auto erfasst, das in Richtung Hofherrnweiler fuhr. Der bislang unbekannte Fahrer des Wagens fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei suchte in der Nacht mit neun Streifenwagen erfolglos nach dem Unfallflüchtigen.

Polizei sucht Hinweise zu beschädigtem Fahrzeug

Bei dem Auto soll es sich um eine silberne Mercedes-Limousine handeln und dabei vermutlich um ein nicht aktuelles Modell der C-Klasse. Der Wagen müsste im Bereich des rechten Scheinwerfers beschädigt sein. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder einem derart beschädigten Fahrzeug geben können, sich zu melden.