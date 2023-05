per Mail teilen

Ein dreijähriges Kind ist in Lauingen an offener Tuberkulose erkrankt. Zuvor hatte es noch eine Kindertageseinrichtung besucht. Die Behörden klären jetzt, ob es jemanden angesteckt hat.

Im Kreis Dillingen gibt es einen Fall von offener Tuberkulose. Nach Mitteilung des Landratsamtes ist ein dreijähriges Kind betroffen.

Tuberkulose war bei Untersuchung entdeckt worden

Aufgefallen war das Kind, als das Gesundheitsamt Kontaktpersonen einer zuvor an Tuberkulose erkrankten Person untersuchten. Das Kind, das keine Symptome zeigt, wird derzeit in einer Klinik behandelt. Davor hatte es eine Kindertageseinrichtung in Lauingen besucht.

Man gehe davon aus, dass das Kind nur leicht ansteckend war. Dennoch informiere das Gesundheitsamt derzeit die Kontaktpersonen in der Kita über weitere Schritte, wie etwa mögliche Untersuchungen.

Behörden informieren mögliche Kontaktpersonen in Lauingen

Auch Eltern der betroffenen Kinder und das Kita-Personal sollen über das weitere Vorgehen informiert werden. Tuberkulose ist eine bakterielle Infektionskrankheit, die in Deutschland eher selten vorkommt.