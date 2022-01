Ein Zehnjähriger ist in Oettingen im Kreis Donau-Ries bei einem Ladendiebstahl ertappt worden. Als er am Samstag einen Supermarkt verlassen wollte, schlug laut Polizei die Alarmanlage an. Es stellte sich heraus, dass der Junge mehrere SD-Karten eingesteckt hatte. Der Schaden liegt bei gut 30 Euro. Das Kind wurde an die Eltern übergeben.