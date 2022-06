Internationales Kinderkinofestival Kikife beginnt

In Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) beginnt am Donnerstag das 29. Internationale Kinder-Kino-Festival, kurz Kikife. Eine Woche lang können Kinder Filme bewerten, Drehbücher schreiben und selbst in einem Film mitwirken. Selber mal einen Trickfilm machen? Kein Problem. Beim Trickfilm-Workshop lernen Kinder und Jugendliche, wie das geht. Oder was alles in ein professionelles Drehbuch gehört. Das erklärt ein echter Drehbuchautor und Regisseur. Im Vorfeld des Kikife haben die Mädchen und Jungen auch einen Kurzfilm produziert, die Darsteller wurden zuvor in einem Casting ausgewählt. Und wie immer entscheidet eine Kinder-Jury, welche internationalen Kinder- und Jugendfilme einen Preis gewinnen. Veranstaltet wird das Kikife von zwei Schwäbisch Gmünder Kinos, dem städtischen Kulturbüro und der Pädagogischen Hochschule.