CDU-Bundestagsabgeordneter Kiesewetter für Verzicht auf Nord Stream 1

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter aus Aalen warnt davor, dass Russland die Gasversorgung kappen könnte. In der ARD-Talkshow von Anne Will forderte Kiesewetter deshalb ein Stopp durch Deutschland. "Wir müssen umgekehrt Putin den Geldhahn abdrehen. Wie wollen wir der Bevölkerung in Deutschland, aber vor allem in der Ukraine klarmachen, das aus der Europäischen Union jeden Tag 600 bis 700 Millionen Euro an Energielieferungen fließen?" Die Unionsfraktion habe den Vorschlag gemacht, auf Nord Stream 1 zu verzichten. Man müsse der Bevölkerung dann auch klar sagen, dass es Konsequenzen hat. Aber wenn Putin die Versorgung beende, müsse man damit auch leben.

