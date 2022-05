Aalener Militärexperte Kiesewetter hält Angst vor Atomkrieg für unbegründet

Der CDU-Sicherheitsexperte und Aalener Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter hält Ängste vor einem Atomkrieg für unbegründet. Kiesewetter ist derzeit mit CDU-Chef Friedrich Merz in der Ukraine.

Putin spiele bewusst mit den Urängsten der Bundesrepublik, so Kiesewetter am Mittwoch in einem Interview mit der "Augsburger Allgemeinen". Das Ziel dieses zynischen Spiels sei eine Spaltung Europas. Doch niemand müsse Angst davor haben, dass sich der Konflikt zu einem Atomkrieg entwickle, so die Auffassung von Kiesewetter.

Der Aalener Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter (CDU) ist der Meinung, dass die nukleare Abschreckung funktioniere. SWR SWR

Die atomare Abschreckung zwischen Nato und Russland funktioniere. Deshalb werde Russland kein Nato-Territorium angreifen. Kiesewetter plädiert für weitere Embargos gegen Russland und für mehr Courage des Westens, um den Krieg in der Ukraine zu stoppen.