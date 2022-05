Kiesewetter gibt CDU-Vorsitz im Ostalbkreis ab

Die CDU im Ostalbkreis muss sich einen neuen Kreisvorsitzenden suchen. Der Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter steht nicht mehr zur Verfügung. Kiesewetter führt zwei Begründungen für diesen Schritt an. Im Kreis Heidenheim, der zu seinem Wahlbezirk als Bundestagsabgeordneter gehört, breche die CDU-Basis weg. Darum wolle er sich verstärkt kümmern. In dem Kreis gebe es keinen Landtagsabgeordneten der CDU und der Kreisvorsitzende von Heidenheim sei Büroleiter eines Staatssekretärs geworden, habe also keine Zeit mehr. Außerdem sei Kiesewetter bundesweit immer stärker eingebunden. Der Sicherheits- und Außenpolitiker führte die CDU Ostalb sieben Jahre lang. Seine Nachfolge wird am Freitagabend beim CDU-Kreisparteitag in Aalen gewählt.