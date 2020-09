per Mail teilen

Große Enttäuschung bei Roderich Kiesewetter: Der CDU-Bundestagsabgeordnete aus Aalen hatte die Aufnahme von 5.000 Flüchtlingen gefordert. Jetzt ist klar: Deutschland nimmt deutlich weniger auf.

Die Ankündigung von Bundesinnenminister Horst Seehofer am Freitagvormittag, lediglich 150 unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge aufzunehmen, sei "ein sehr kleiner Tropfen auf einen sehr heißen Stein" und könne "nicht das Ende der Geschichte sein", sagte Kiesewetter dem SWR. Dass die EU und die Schweiz insgesamt nur 400 junge Flüchtlinge aufnähmen, nannte er "unehrgeizig".

"Das bleibt weit hinter unseren Erwartungen zurück." Roderich Kiesewetter, Bundestagsabgeordneter aus Aalen

Der Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Aalen-Heidenheim ist Mitunterzeichner eines Briefs von 16 CDU-Bundestagskollegen an Innenminister Horst Seehofer. Darin forderten sie ihn zu schnellem Handeln und der Aufnahme von 5.000 Migranten auf. Es gelte, "eine humanitäre Katastrophe zu verhindern und das geschundene Griechenland zu entlasten". Seehofer müsse zwar eine europäische Lösung finden, aber kurzfristige Hilfe wäre geboten gewesen.

Dass die EU und die Schweiz insgesamt nur 400 junge Flüchtlinge aufnähmen, bezeichnete Kiesewetter als "unehrgeizig". (Symbolbild) Imago imago images/tagesspiegel

Positiv sieht Kiesewetter, dass Griechenland Hilfe vor Ort angefordert hat und schnell neue Unterkünfte errichten lassen will. Auch das sei eine Forderung in dem Brief gewesen. Außerdem sei das Technische Hilfswerk (THW) mit Zelten und Hilfsgütern unterwegs.

Seehofer selbst bezeichnete die Verteilung als "ersten Schritt". Weitere Aufnahmen, vor allem von Familien mit Kindern, könnten demnach folgen. Das fordert auch der CDU-Politiker Kiesewetter.

Auch zehn deutsche Städte hatten der Bundesregierung zuvor angeboten, Flüchtlinge aufzunehmen. Ulm ist bislang nicht dabei. Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) sagte dazu dem SWR, die Stadt sei bereit, ein entsprechendes Kontingent aufzunehmen. Die Entscheidung müsse jedoch in Berlin getroffen werden.