Am Samstag startet die Kinder- und Jugendbuchmesse KIBUM in Ulm. Kinder und Jugendliche können dann in rund 2.000 Neuerscheinungen schmökern. Vieles dreht sich um den Themenschwerpunkt Wald.

Mit zahlreichen interaktiven Veranstaltungen möchte die Stadtbibliothek Ulm Kindern und Jugendlichen Lust zum Lesen machen. Die Glaspyramide neben dem Ulmer Rathaus ist wieder Schauplatz für die Kinderbuchmesse KIBUM. Rund 10.000 Besucher werden in diesem Jahr erwartet. Was es für die kleinen Leserinnen und Leser zu entdecken gibt. Bibliothekspädagogin Gabi Koukol über das diesjährige Angebot auf der Kinderbuchmesse in Ulm: Kinderbuchmesse KIBUM bereits zum 25. Mal in Ulm Auf der Ulmer Kinderbuchmesse wird in diesem Jahr für acht Tage ein vielfältiges Programm mit rund 90 Veranstaltungen geboten. Darunter: Publikumsgespräche, Musik- und Theateraufführungen, ein Bilderbuchkino, sowie eine Schreibwerkstatt. Zudem laden Kinderbuchautorinnen und -autoren zu interaktiven Lesungen ein. Lesestoff gibt es genug: Kinder- und Jugendliche können sich durch 2.000 neu erschienene Bilder- und Sachbücher, Comics und Jugendromane lesen. Schwerpunkt liegt auf dem Thema Wald Der thematische Schwerpunkt der Messe liegt in diesem Jahr auf dem Thema Wald. Das sei laut Bibliothekspädagogin Gabi Koukol "ein unglaublich vielseitiges Thema, das sich auch in den Büchern widerspiegelt." Nach dem Motto "Was uns der Wald erzählt – wilde wunderbare Welt" hat das Planungsteam der KIBUM eine eigene Sonderausstellung zusammengestellt. Bibliothekspädagogin Gabi Koukol freut sich auf die KIBUM. Auf der Kinderbuchmesse sollen auch die Kinder erreicht werden, denen zu Hause nicht vorgelesen wird. SWR Der Wald spiele laut den Veranstaltern eine wichtige Rolle in der Kinder- und Jugendliteratur. Zum Beispiel als magischer und geheimnisvoller Ort in Fantasy-Romanen. Aber auch als Schauplatz für realistische Abenteuer und Begegnungen mit seinen wilden Bewohnern in Sachbüchern über Wasser, Luft oder Böden. Auch viele Märchen, Sagen und dramatische Fantasy-Stories spielen im Wald. Neben den Mitmach-Lesungen können die Kinder und Jugendlichen den echten Wald entdecken - durch eine Waldführung mit einem Förster. Der BUND bietet einen Workshop im Lesen von Tierspuren an. Darf es ein Sachbuch, Roman oder oder doch lieber ein lustiger Comic sein? Auf der Kinderbuchmesse in der Stadtbibliothek Ulm findet jedes Kind mit Sicherheit etwas schönes zu lesen. SWR Auch Kinder in bildungsfernen Schichten sollen erreicht werden Laut dem Vorlesemonitor 2024, einer Studie der Stiftung Lesen, wird fast jedem dritten Ein- bis Achtjährigen in Deutschland selten oder nie vorgelesen . Die Stadtbibliothek möchte mit der KIBUM auch diese Kinder erreichen. So soll es spezielle Veranstaltungen für Kita- und Schulgruppen geben. "Da sind dann alle Kinder dabei", sagt Bibliothekspädagogin Gabi Koukol. "Auch die, denen zuhause nicht vorgelesen wird." Infos zur KIBUM Ulm 2024 Wann startet die KIBUM? Am Samstag, 30. November mit der Verleihung des Kinder- und Jugendbuchpreises "Ulmer Unke" Wie lange geht die KIBUM? Bis Sonntag, 8. Dezember Wie sind die Öffnungszeiten? An den Wochenenden: 10 bis 18 Uhr, unter der Woche: 10 bis 19 Uhr Wo findet die KIBUM statt? Die meisten Veranstaltungen sind in der Stadtbibliothek Ulm. Weitere Veranstaltungsorte sind die Musikschule Ulm, das Kino Obscura, das Naturmuseum sowie der Böfinger Wald. Wer veranstaltet die KIBUM? Die Stadtbibliothek Ulm, der Stadtjugendring e. V., die Kulturabteilung der Stadt Ulm sowie Buchhandlungen (Aegis, Hugendubel, Jastram und Kerler)